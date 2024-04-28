Бразильцю — 40 років і 193 дні.
Данте, Getty Images
28 квітня 2024, 20:25
У неділю, 28 квітня Страсбур приймав на своєму полі Ніццу (1:3) у матчі 31-го туру чемпіонату Франції.
Автором другого голу Ніцци в цій грі став захисник Данте.
У віці 40 років і 193 днів бразилець став третім найстаршим автором гола в Лізі 1 щонайменше з сезону-1947/48, повідомляє Opta.
У більш пізньому віці у вищому дивізіоні чемпіонату Франції відтоді забивали лише Бенжамін Ніве (41 рік і 116 днів, 2018 року) і Роже Куртуа (44 роки і 4 дні, 1956 року).