Франція

Бразильцю — 40 років і 193 дні.

У неділю, 28 квітня Страсбур приймав на своєму полі Ніццу (1:3) у матчі 31-го туру чемпіонату Франції.

Автором другого голу Ніцци в цій грі став захисник Данте.

У віці 40 років і 193 днів бразилець став третім найстаршим автором гола в Лізі 1 щонайменше з сезону-1947/48, повідомляє Opta.

У більш пізньому віці у вищому дивізіоні чемпіонату Франції відтоді забивали лише Бенжамін Ніве (41 рік і 116 днів, 2018 року) і Роже Куртуа (44 роки і 4 дні, 1956 року).