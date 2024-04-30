Франція

Чинна угода розрахована до 2025 року.

Луїс Енріке може продовжити контракт із ПСЖ.

Чинна угода тренера з паризьким клубом розрахована до 2025 року. За інформацією L'Equipe, у ПСЖ розглядають можливість продовження договору незалежно від результатів в останніх раундах Ліги чемпіонів.

Іспанський фахівець бачить деякі переваги в продовженні кар'єри в ПСЖ: звільнення Кіліана Мбаппе надасть йому більше управлінських і тактичних можливостей, а можливий відхід Луїша Кампуша може розширити його повноваження, особливо в трансферних питаннях.

Переговори можуть початися після закінчення сезону.

Нагадаємо, що нещодавно ПСЖ став чемпіоном Франції вкотре.