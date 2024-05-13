Франція

Керманич парижан опинився в незручній ситуації.

Напередодні французький Парі Сен-Жермен на власному полі поступився Тулузі в матчі передостаннього туру поточного сезону Ліги 1 (1:3).

Оскільки "червоно-сині" достроково стали чемпіонами країни, для них ця гра не мала принципового значення.

Однак це був останній матч у сезоні перед власними фанатами для ПСЖ, тоді як напередодні гри костариканський воротар Кейлор Навас оголосив про завершення виступів за клуб у своєму Instagram.

Було очікувано, що головний тренер господарів поля Луїс Енріке залучить досвідченого виконавця до стартового складу, однак він використав Арнау Тенаса в рамці воріт.

Як з’ясувалось уже після гри, Енріке просто не знав про те, що Навас більше не виступатиме за ПСЖ.

"Навас? Я ніде не бачив новин про те, що він збирається залишити клуб. Я ухвалюю рішення, виходячи з того, що краще для команди", — заявив іспанський фахівець.

Нагадаємо, що 37-річний Навас грав за ПСЖ, починаючи з 2019 року після трансферу з мадридського Реала за 15 млн євро, одна сезон до цього провів у оренді в англійському Ноттінгем Форест.

У поточному сезоні на рахунку Кейлора п’ять матчів (один "сухий") та сім пропущених голів.