Франція

Керманич ПСЖ прокоментував підготовку до матчу проти Ніцци.

Парі Сен-Жермен завершує підготовку до перенесеного гостьового матчу проти Ніцци в рамках тридцять другого туру французької Ліги 1 уже в статусі чемпіона країни.

Головний тренер "червоно-синіх" Луїс Енріке напередодні гри розповів про стан власних підопічних.

"Перш за все, як мало гравців у нас залишилось наприкінці сезону, еге ж? Тут тільки перша команда зібрана.

Правда полягає в тому, що я й гадки не мав про цю новину щодо виклику Заїра-Емері на чемпіонат Європи-2024 та Олімпійські ігри. Я не читаю газет, не слухаю радіо. Добре, я слухаю радіо, але не про спорт. Саме тому я не маю жодного уявлення про останні новини.

Одна справа — бажання гравця, а інша — інтереси клубу, який платить зарплатню цим гравцям. Такі справи... Я теж багато чого хочу. Я також хочу бути красивим, світловолосим і високим. Отже, одна справа — це те, що ти хочеш, а інша — те, що ти вважаєш за потрібне. Існує клуб, який платить їм, робить інвестиції, щоб амортизувати ці інвестиції.

Ми шукаємо найкраще, ми шукаємо спільне. Ми проаналізуємо кожен випадок зі спортивним менеджментом і клубом, а потім зробимо індивідуальну рефлексію по кожному окремо.

Відсутність поразок на виїзді в цьому сезоні? Мені байдуже на це. Як і на те, що я не став найкращим тренером сезону в Лізі 1. Більше того, я вітаю Еріка Руа, який виграв цю нагороду більш ніж заслужено, як я думаю, із однією з команд із найнижчим бюджетом, восьмою, якщо мені не зраджує пам’ять.

Його клуб змагався видовищно, досягнувши чудових результатів. Я дуже радий, що виграв Лігу 1 з командою з набагато більшим бюджетом. Але вітаю Еріка Руа та всіх моїх колег у Лізі 1 із цим його досягненням.

Ротації перед кубковим фіналом. Та звісно, що вони будуть. А ви б як зробили? 33 матчі чемпіонату позаду як не як. Але це теж не точно, це залежить від того, у якому настрої я прокинусь завтра. Я дивлюся на те, хто готовий, а хто ні. Я дивлюся на все. Я дивлюся на всі моменти. Тому вирішуватиму тільки завтра.

Чи говорив я з Мбаппе перед його від’їздом до Реала? Ну, сьогодні в нас дощовий день, тому він дозволяє мені дихати іншим повітрям. Я люблю дощові дні, вони нагадують мені про мою батьківщину, Хіхон. Гадаю, я чудово відповів на те, про що ви мене запитали.

Гравці, звичайно, мають бути занурені в процес. Але я також поінформував їх про те, що кожен матч, який вони грають у футболці ПСЖ, важливий. Ці заключні матчі не дають нам нічого в плані досягнень, тому що ми вже виграли Лігу 1, але через десять днів у нас фінал Кубка. Щоб підготуватися до фіналу, ми повинні бути в ігровому тонусі.

Кожен матч, яким би не був суперник, повинен бути зіграний якнайкраще. Ваша поведінка і самовіддача повинні бути на найвищому рівні. Це те, що ми шукаємо в ПСЖ. Той, хто не готовий, хто присутній лише тоді, коли це в його інтересах, хто ставить індивідуальні інтереси вище колективних, той мене не цікавить мене і ніколи не гратиме за ПСЖ.

Тож це чітке та пряме послання. Завтра ми граємо проти дуже вмотивованої Ніцци, але нам уже нічого не загрожує, але я виставляю конкурентоспроможну команду. Якщо вони будуть кращими, а це може статись, ми їх привітаємо з цим. Але ми будемо конкурувати. І якщо хтось не бачить цей матч під таким кутом, то він не буде грати.

Наступний сезон? Це більш складне питання. Є дуже довгий попередній аналіз, індивідуальний і колективний, щоб знати, які є резерви для прогресу, скільки гравців нам потрібно, на які позиції. Цієї теми вистачить на десять прес-конференцій.

Але зрозуміло, що підсилення буде в кожній ігровій лінії. Це меседж нинішнім гравцям. Я намагатимусь залучити по два гравці на кожну позицію. Тому що в ПСЖ важко грати", — заявив іспанський фахівець.

Матч Ніцца — ПСЖ відбудеться 15 травня, о 22:00.