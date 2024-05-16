Франція

Лілль теж братиме участь у наступному розіграші турніру.

За підсумками перенесеного матчу 32 туру французької Ліги 1-2023/24 між Ніццою і ПСЖ (1:2) визначилися всі учасники наступної Ліги чемпіонів від країни.

ПСЖ і Монако кваліфікувалися до головного європейського клубного турніру ще раніше, як чемпіон і віце-чемпіон Франції. Вищезгадана поразка Ніцци поставила хрест на їхніх власних сподіваннях взяти участь у наступному розіграші ЛЧ, дозволивши зіграти там Ліллю і Бресту. Для другого колективу це буде не просто перша участь у цьому турнірі, але й дебютна участь в єврокубках загалом.

В останньому, 34 турі Ліги 1 нині третя і четверта команди визначать, хто з них візьме участь одразу в основній частині Ліги чемпіонів, а хто почне свої виступи в третьому відбірковому раунді. Брест гостюватиме у Тулузи, а Лілль прийматиме Ніццу. Матчі відбудуться у неділю, 19 травня.