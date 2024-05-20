Франція

До цього найкращим результатом було восьме місце.

Брест завоював бронзові медалі Ліги 1.

Перед заключним туром команда Еріка Руа йшла на 4-му місці, маючи однакову кількість очок (58) із Ліллем, але поступаючись йому за пропущеними м'ячами за однакової кількості забитих і особистих зустрічей.

В останньому 34-му турі Брест здобув перемогу над Тулузою в гостях із рахунком 3:0, набравши 61 очко, тоді як Лілль удома зіграв унічию з Ніццою (2:2). Завдяки осічці конкурента "пірати" посіли підсумкове 3-е місце.

Брест уперше у своїй історії став призером чемпіонату Франції. До цього найкращим результатом клубу було 8-е місце в сезоні-1986/87.