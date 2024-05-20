Франція

Воротар сподівається продовжити виступи у складі команди.

Радослав Маєцкі має продовжити контракт з Монако — повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Нова угода повинна бути до 2028 року. В клубі задоволені виступами воротаря.

У складі Монако Радослав виступає з 2020 року. Раніше Маєцкі грав у Легії. Щодо французької команди, то вона зіграє у Лізі чемпіонів вперше за декілька років.

Цього сезону 24-річний гравець провів 15 матчів в усіх можливих турнірах.