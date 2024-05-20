Воротар сподівається продовжити виступи у складі команди.
Радослав Маєцкі, Getty Images
20 травня 2024, 14:34
Радослав Маєцкі має продовжити контракт з Монако — повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Нова угода повинна бути до 2028 року. В клубі задоволені виступами воротаря.
У складі Монако Радослав виступає з 2020 року. Раніше Маєцкі грав у Легії. Щодо французької команди, то вона зіграє у Лізі чемпіонів вперше за декілька років.
Цього сезону 24-річний гравець провів 15 матчів в усіх можливих турнірах.