Радослав Маєцкі має продовжити контракт з Монако — повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. 

Нова угода повинна бути до 2028 року. В клубі задоволені виступами воротаря. 

У складі Монако Радослав виступає з 2020 року. Раніше Маєцкі грав у Легії. Щодо французької команди, то вона зіграє у Лізі чемпіонів вперше за декілька років. 

Цього сезону 24-річний гравець провів 15 матчів в усіх можливих турнірах. 