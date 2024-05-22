Франція

Кар'єра досвідченого капітана "орлят" продовжується.

Ніцца на своєму офіційному сайті оголосила про продовження співпраці зі своїм капітаном та центральним захисником Данте.

40-річний бразилець підписав із "орлятами" новий контракт, який розрахований до літа 2025 року.

𝐌𝐞𝐫𝐜𝐢 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐜𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚̃𝐨... ❤️🖤 pic.twitter.com/0wTnABXpXr — OGC Nice (@ogcnice) May 22, 2024

У сезоні-2023/24 Данте провів за Ніццу 35 матчів у всіх турнірах, в яких він забив один гол, віддав один асист, заробив п'ять попереджень та одне вилучення.

У складі представника найвищого дивізіону Франції бразилець виступає з літа 2016 року.