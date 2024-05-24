Франція

Досвідчений форвард хоче "дати дорогу молодим".

Нападник Мілана Олів'є Жиру, який цього літа стане гравцем Лос-Анджелеса, анонсував завершення своєї міжнародної кар'єри в національній збірній Франції після найближчого чемпіонату Європи.

"Звичайно, я буду дуже сумувати за цим, але мені потрібно поступитися місцем молодим гравцям", — сказав Олів'єр Жиру в коментарі для L'Équipe.

Нагадаємо, що Євро-2024 пройде в Німеччині з 14 червня по 14 липня.

37-річний Олів'є Жиру провів за збірну Франції 131 матч, в яких він забив 57 голів та віддав 16 результативних передач.