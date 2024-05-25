Франція

Football.ua представляє прев'ю до фіналу Кубка Франції, який пройде 25 травня і розпочнеться о 22:00.

На Стад П'єр-Моруа (Вільнев-д'Аск) вже сьогодні вирішиться, хто стане володарем Кубка Франції-2023/24. У фіналі турніру зустрінуться ліонський Олімпік і Парі Сен-Жермен.

СУБОТА, 25 ТРАВНЯ, 22:00. СТАД П'ЄР-МОРУА, ВІЛЬНЕВ-Д'АСК. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ФРАНСУА ЛЕТЕСЬЄ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

У нинішньому розіграші Кубка Франції Ліон стартував виїзним матчем проти Понтарльє (5-й дивізіон) у п'ятому раунді турніру (1/32 фіналу). Тоді представник Ліги 1 здобув розгромну перемогу (3:0). Бержерак із 4-го дивізіону країни Ліон здолав на виїзді з рахунком 2:1, а в 1/8 фіналу вдома впорався з Ліллем (рахунок ідентичний). Далі була напружена перемога в домашньому матчі проти Страсбура за підсумками серії пенальті (0:0 в основний час і 4:3 у с.п.). У півфіналі Ліону протистояв Валансьєнн із Ліги 2. Представник "еліти" здобув домашню звитягу з рахунком 3:0.

У чемпіонаті Франції Ліон фінішував шостим, але шлях до цієї позиції був для команди неймовірно непростим. Протягом перших 14 турів Ліги 1-2023/24 ліонський Олімпік здобув лише одну перемогу. Вибратися з другої половини турнірної таблиці вони зуміли аж після 29 туру, здолавши вдома сенсаційний Брест (4:3). Тим не менш, цей сезон був для Ліона найгіршим за середньої кількістю набраних за матч очок аж із сезону-1997/98. Тоді команда так само фінішувала шостою в чемпіонаті.

На рахунку Ліона п'ять підсумкових звитяг у Кубку Франції (1963/64, 1966/67, 1972/73, 2007/08 і 2011/12). Три рази команда зазнала поразки у фіналі турніру (1962/63, 1970/71, 1975/76). Під час минулого розіграшу Кубка країни Ліон на виїзді мінімально поступився Нанту (1:0) в півфіналі.

ПСЖ на шляху до фіналу розтрощив Ревель (6-й дивізіон) на виїзді (9:0), після чого, в 1/16 фіналу, розібрався з Орлеаном (4:1) із 3-го дивізіону на його полі. У наступному раунді паризький клуб вдома здолав Брест (3:1), а в чвертьфіналі з ідентичним рахунком із турніру була вибита Ніцца. В 1/2 фіналу ПСЖ скромно впорався з Ренном на Парк де Пренс (1:0).

У поточному сезоні ПСЖ здобув свій 12-й титул переможця Ліги 1, який був для команди третім поспіль. Протягом цієї кампанії паризький клуб зазнав у 34 матчах двох поразок, здобувши 22 перемоги. Якщо атака ПСЖ із великим відривом була найкращою в турнірі (81 гол проти 68 у Монако), то захист Ніцци виявився кращим за захист парижан — колектив Луїса Енріке пропустив на 4 голи більше (33 проти 29). У Лізі чемпіонів УЄФА команда зупинилася в півфіналі, двічі поступившись Боруссії (Дортмунд).

У ПСЖ рекордні 14 підсумкових звитяг у Кубку Франції. П'ять разів команду зупиняли в фіналі (1985, 2003, 2008, 2011, 2019). Паризький клуб перервав свою серію з двох поспіль вильотів на стадії 1/8 фіналу турніру.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Ліон: Лопеш — Мата, О'Браєн, Чалета-Цар, Тальяфіко — Какере, Матич, Толіссо — Шеркі, Ляказетт, Бенрахма

ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Маркіньйос, Бералдо, Мендеш — Руїс, Вітінья, Заїр-Емері — Дембеле, Рамуш, Мбаппе

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