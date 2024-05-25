Франція

Команда Луїса Енріке втримала перевагу над Ліоном та виграла черговий трофей на внутрішній арені.

Парі Сен-Жермен в рамках фінального поєдинку Кубка Франції грав проти Ліона. В стартовому складі парижан з'явився Бредлі Баркола, тоді як у Ліона відзначимо появу Саїда Бенрахма. ПСЖ в цьому сезоні двічі перегравав Ліон в рамках Ліги 1 з рахунком 4:1. Ключовим в тих результатах були швидкі голи, які фактично хоронили шанси "ткачів".

Цього разу парижани також розраховували забити на старті гри. Спершу Баркола увійшов в чужий штрафний під кутом й слабко пробив з-під захисника — Перрі був на місці. Трохи пізніше Хакімі прострілив з правого флангу, а Заїр-Емері пробив в один дотик — Перрі знов впорався. Команда Луїса Енріке продовжила тиснути на ворота супротивника, але так і не змогла забити. Ліон впорався зі стартовим штурмом і поступово організовував підходи до чужих воріт.

Втім, перший гол все ж таки забив ПСЖ, причому дуже просто. Мендеш навісив з лівого флангу, а Усман Дембеле головою, без спротиву, пробив в кут воріт. Парижани знов відчули смак крові й пішли вперед великими силами. В одному з моментів Маркіньойс накинув м'яч на Мбаппе, а той в падіння пробив в дальній кут — Перрі врятував свою команду. Однак це лише відклало неминуче - Руїс пробив впритул на дальній стійці, але О'Браєн вибив м'яч зі стрічки. Але іспанець був першим на добиванні. 0:2.

Ліон так й не зміг здивувати оборону ПСЖ в першому таймі, тому команди пішли відпочивати за впевненої переваги номінальних гостей. Здавалося. що команда Луїса Енріке продовжить домінувати, але Ліон забив. О'Браєн виграв боротьбу на другому поверсі після подачі з кутового та головою послав м'яч в кут воріт. 1:2.

Трохи пізніше "ткачі" й зовсім могли зрівняти рахунок, коли Тальяфіко пробив після подачі з кутового, але Доннарумма, хоч і з великими труднощами, команду врятував. Ліон намагався створити небезпеку біля чужих воріт, але в якийсь момент парижани забрали м'яч під свій контроль в центрі поля і не дозволяли супротивнику навіть повернути м'яч собі. Ліон не дуже то й хотів ризикувати та розкриватись, тому був вимушений дивитись, як ПСЖ наближається до трофея.

Ліон здебільшого покладався на поодинокі стандартні положення, тому про систематичну загрозу воротам Доннарумми не йшлося. Наприкінці гри Пьєр Саж зняв Матича та випустив Бальде, щоб провести фінальний штурм, але нічого в "ткачів" не вийшло. Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу Парі Сен-Жермен. Кіліан Мбаппе на гарній ноті попрощався зі своїм клубом.

Ліон — ПСЖ 1:2

Голи: О'Браєн, 54 - Дембеле, 23, Руїс, 34

Ліон: Перрі — Мата (Мейтленд-Найлз, 73), О'Браєн, Чалета-Цар, Тальяфіко — Какере, Матич (Самба Бальде, 86), Толіссо (Мангаля, 74) — Шеркі (Нуама, 67), Ляказетт, Бенрахма (Мартін Фофана, 74)

ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Маркіньйос, Бералдо, Мендеш — Заїр-Емері, Феррейра, Руїс — Дембеле (Асенсіо, 90), Мбаппе, Баркола (Кан Ін, 85)

Попередження: Чалета-Цар, Тальяфіко — Дембеле