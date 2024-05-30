Франція

Форвард ПСЖ прокоментував непрості моменти в клубі.

Французький нападник Кіліан Мбаппе завершує свій етап кар’єри у Парі Сен-Жермен та готується до відбуття до мадридського Реала.

Але ця історія не є новою для 25-річного футболіста — його майбутнє палко обговорювали вже після чемпіонату світу-2022 в Катарі й тоді він був дуже близьким, аби залишити межі рідної країни.

Про це гравець розповів у останньому інтерв’ю.

"На той момент це була історія не лише про ПСЖ, але й про чемпіонат світу в Катарі, та ще багато чого.

Це було велике і складне рішення. Це було дуже важко для 20-річного хлопця. Але я ні про що не шкодую.

У кар’єрі доводиться ухвалювати складні рішення, і це саме те, що я тоді й зробив.

Після цього я став найкращим бомбардиром ПСЖ за всю історію клубу. Я просто хочу пам’ятати хороші моменти в цьому клубі. Звичайно, це була непроста ситуація, я б нікому такого не побажав.

Я хочу бути щасливим. Я вперше залишаю свою країну. Це буде неймовірний досвід, і я не можу дочекатися, коли опинюсь у своєму новому клубі.

Звичайно, я хочу виграти трофеї, познайомитись із моїми новими товаришами по команді, якщо ми говоримо про футбол. Але як людина, я хочу бути щасливим і щоб моя сім'я теж була щасливою і насолоджувалася моментом разом зі мною", — заявив французький виконавець.

На рахунку Мбаппе в цьому сезоні 48 матчів, 44 голи та 10 гольових передач.