19-річний футболіст може продовжити кар'єру в Лізі 1.
ЖОАУ НЕВЕШ, GETTY IMAGES
13 червня 2024, 22:30
Півзахисник Бенфіки Жоау Невеш цікавий ПСЖ. Про це повідомляє RMC Sport.
Головний тренер парижан Луїс Енріке вважає 19-річного футболіста головною трансферною метою для зміцнення півзахисту.
Каменем спотикання може стати трансферна вартість Невеша. Бенфіка хоче виручити за молодого португальця понад 100 млн євро.
У минулому сезоні Жоау Невеш узяв участь у 33-х матчах, забив 3 голи і віддав 1 результативну передачу.