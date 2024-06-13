Півзахисник Бенфіки Жоау Невеш цікавий ПСЖ. Про це повідомляє RMC Sport.

Головний тренер парижан Луїс Енріке вважає 19-річного футболіста головною трансферною метою для зміцнення півзахисту.

Каменем спотикання може стати трансферна вартість Невеша. Бенфіка хоче виручити за молодого португальця понад 100 млн євро.

У минулому сезоні Жоау Невеш узяв участь у 33-х матчах, забив 3 голи і віддав 1 результативну передачу. 