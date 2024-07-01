Франція

Півзахисник загалом провів у клубі п’ять років.

Турецький атакувальний півзахисник Юсуф Язиджи нині виступає в складі національної збірної на чемпіонаті Європи-2024.

А тим часом добіг до завершення його п’ятирічний контракт із французьким Ліллем, який 27-річний виконавець підписав улітку 2019 року в момент трансферу з Трабзонспору за 18,5 млн євро.

Після цього в його кар’єрі була також незрозуміла оренда на пів року до країни-терористки, планам на яку зашкодило повномасштабне вторгнення до України.

Окрім цього, "доги" додатково заробили 500 тис. євро на зворотній оренді футболіста до Туреччини на сезон-2022/23.

Однак попередній футбольний рік Язиджи провів усе ж таки в межах Франції, відіграв 42 матчі, забив 12 голів та віддав чотири гольові передачі, із чим у підсумку й поїхав до табору збірної до Німеччини.

На рахунку турка загалом 135 матчів, 29 голів та 15 гольових передач.