Франція

Етан Мбаппе залишив паризький гранд на правах вільного агента.

Молодий центральний півзахисник Етан Мбаппе залишив Парі Сен-Жермен на правах вільного агента та продовжить свою кар'єру в Ліллі. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 17-річний француз пройшов медогляд у Ліллі, з яким підпише довгостроковий контракт.

Зазначається, що між Етаном Мбаппе та мадридським Реалом ніколи не було переговорів на тлі трансферу його старшого брата Кіліана, оскільки пріоритетом завжди було залишитися в французькій Лізі 1.