Франція

Ймовірно, хавбек повернеться в Лігу 1.

Центральний півзахисник Тангі Ндомбеле, найімовірніше, продовжить кар'єру в Ніцці, повідомляє Foot Mercato. Очікується, що сторони укладуть дворічний контракт.

Ндомбеле перебуває в статусі вільного агента після дострокового розірвання контракту з Тоттенгемом.

Влітку 2019 року Ндомбеле був куплений Тоттенгемом у Ліона за рекордні для лондонців €62 млн. Однак закріпитися у складі "шпор" хавбек так і не зміг. Він провів за команду 91 матч, забив 10 м'ячів і віддав 9 гольових передач.

Після переходу в Тоттенгем Ндомбеле пограв в оренді за Ліон, Наполі та Галатасарай.

У минулому сезоні 27-річний футболіст провів у чемпіонаті Туреччини 19 матчів і відзначився одним асистом.