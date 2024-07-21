Франція

Півзахисник наближається до трансферу у Францію.

Контракт данського опорного півзахисника П’єра-Еміля Гейб’єрга з лондонським Тоттенгемом завершується вже наступного літа, тож наразі триває фактично останній період, коли "шпори" можуть заробити хоч якісь гроші на його трансфері.

Дійти згоди щодо нової угоди з 28-річним виконавцем клуб так і не зміг за ходом другої частини минулого сезону.

Серед претендентів на футболіста були такі відомі італійські клуби, як туринський Ювентус, Мілан, Наполі та міланський Інтер.

Проте наразі переможцем цих перегонів несподівано видається французький Марсель.

"Провансальці" запропонували оренду з правом викупу за 15 млн євро й Тоттенгем дуже близький до того, аби погодитись на ці умови.

Головний рушій цього трансферу — спортивний директор Марселя Медхі Бенатья, із яким Гейб’єрг разом виступав ще в мюнхенській Баварії.

У минулому сезоні П’єр-Еміль провів 39 матчів.