Франція

Форварда відзначають англійські експерти.

Нападник Алехандро Хесус Гомес Родрігес — у минулому сезоні юнацького футболу Англії це було доволі гучне ім’я.

16-річний юнак виступав у складі Саутгемптона та за 13 матчів зумів забити три голи та віддати дев’ять гольових передач.

Що цікаво, він досі не визначився з приналежністю свого футбольного громадянства та вже встиг пограти за збірні Англії, Португалії та Венесуели різних вікових категорій.

А тим часом його клубне майбутнє на найближчі три роки вже вирішено — гравець перейшов до французького Ліона.

Умови домовленості поміж клубами не розголошуються, але Алехандро Родрігес тепер захищатиме кольори "ткачів" до 2027 року.

Разом із цим, це був перший у його кар’єрі професійний контракт.