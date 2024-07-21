Франція

Однак переговори між клубами поки що не рухаються настільки успішно.

Центральний захисник Ювентуса Дін Гейсен визначився з пріоритетним варіантом продовження кар'єри.

Туринці готові продати перспективного 19-річного футболіста, який користується попитом на трансферному ринку.

Як інформує журналіст Маттео Моретто, іспанець має пропозиції від клубів Бундесліги, також його хочуть бачити в себе й представники англійської Прем'єр-ліги, однак він віддає перевагу ПСЖ.

Судячи з усього, центрбеку доведеться почекати, оскільки переговори парижан з Ювентусом поки не прогресують.

Зазначимо, що Дін Гейсен провів другу половину минулого сезону в оренді в Ромі.