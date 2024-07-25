19-річний футболіст обійдеться французькій команді в 70 мільйонів євро.
ЖОАУ НЕВЕШ, GETTY IMAGES
25 липня 2024, 21:31
ПСЖ близький до підписання Жоау Невеша.
Сьогодні паризький клуб провів новий раунд переговорів із Бенфікою. Він пройшов позитивно, повідомляє Фабріціо Романо.
Сторони обговорюють перехід 19-річного півзахисника за 70 мільйонів євро. В угоду також будуть включені деякі гравці французької команди — наприклад, Ренату Саншеш.
ПСЖ сподівається оформити трансфер наступного тижня.
Минулого сезону Жоау провів 33 гри в чемпіонаті Португалії і забив 3 голи.