ПСЖ близький до підписання Жоау Невеша. 

Сьогодні паризький клуб провів новий раунд переговорів із Бенфікою. Він пройшов позитивно, повідомляє Фабріціо Романо.

Сторони обговорюють перехід 19-річного півзахисника за 70 мільйонів євро. В угоду також будуть включені деякі гравці французької команди — наприклад, Ренату Саншеш.

ПСЖ сподівається оформити трансфер наступного тижня. 

Минулого сезону Жоау провів 33 гри в чемпіонаті Португалії і забив 3 голи. 