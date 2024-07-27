Франція

19-річний футболіст продовжить кар'єру в Лізі 1.

Жоау Невеш скоро прибуде в Париж для укладення контракту.

Як повідомляє журналіст RMC Sport Фабріс Гокінс, якщо не станеться нічого несподіваного, півзахисник Бенфіки підпише з ПСЖ договір на п'ять років. Деталі ще обговорюються.

19-річний футболіст має прилетіти до столиці Франції в найближчі кілька днів. Загальна сума трансферу, як очікується, складе менше 100 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Невеш отримуватиме в клубі Ліги 1 близько 5 млн євро.