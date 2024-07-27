19-річний футболіст продовжить кар'єру в Лізі 1.
ЖОАУ НЕВЕШ, GETTY IMAGES
27 липня 2024, 21:28
Жоау Невеш скоро прибуде в Париж для укладення контракту.
Як повідомляє журналіст RMC Sport Фабріс Гокінс, якщо не станеться нічого несподіваного, півзахисник Бенфіки підпише з ПСЖ договір на п'ять років. Деталі ще обговорюються.
19-річний футболіст має прилетіти до столиці Франції в найближчі кілька днів. Загальна сума трансферу, як очікується, складе менше 100 млн євро.
Раніше повідомлялося, що Невеш отримуватиме в клубі Ліги 1 близько 5 млн євро.