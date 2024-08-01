Франція

23-річний футболіст може змінити команду цього літа.

ПСЖ готовий розлучитися зі своїм півзахисником Мануелем Угарте, який поповнив ряди команди минулого літа, коли перейшов з лісабонського Спортінга.

За інформацією від L'Equipe, ПСЖ не проти віддати уругвайського опорника в оренду, але тільки в тому випадку, якщо в угоду буде включена солідна опція викупу.

Головним претендентом на півзахисника залишається Манчестер Юнайтед.

Угарте не зміг закріпитися в стартовому складі ПСЖ у своєму дебютному сезоні під керівництвом Луїса Енріке. 23-річний уругваєць відкритий до того, щоб перебратися в англійську Прем'єр-лігу. Рік тому гравцем цікавився Челсі, але перегони за Мануелем виграв ПСЖ.