25-річний футболіст може продовжити кар'єру в Лізі 1.
Едді Нкетіа, Getty Images
01 серпня 2024, 16:39
П'єр-Емерік Обамеянг порадив Едді Нкетіа перейти в Марсель.
Раніше стало відомо, що французький клуб близький до підписання 25-річного форварда Арсеналу. Умови контракту між Марселем і Нкетіа вже узгоджені.
За інформацією журналіста The Telegraph Сема Діна, Обамеянг, який виступав за лондонців із 2018 до 2022 року, порадив англійцю перейти в Марсель.
Сам 35-річний нападник цього міжсезоння підписав угоду до 2026 року з Аль-Кадісією з Саудівської Аравії.
Минулого сезону Обамеянг провів 34 матчі у складі Марселя в Лізі 1, забив 16 голів і зробив 8 результативних передач. Нкетіа відзначився 5 м'ячами і 2 асистами в 27 матчах АПЛ.