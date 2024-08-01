Франція

25-річний футболіст може продовжити кар'єру в Лізі 1.

П'єр-Емерік Обамеянг порадив Едді Нкетіа перейти в Марсель.

Раніше стало відомо, що французький клуб близький до підписання 25-річного форварда Арсеналу. Умови контракту між Марселем і Нкетіа вже узгоджені.

За інформацією журналіста The Telegraph Сема Діна, Обамеянг, який виступав за лондонців із 2018 до 2022 року, порадив англійцю перейти в Марсель.

Сам 35-річний нападник цього міжсезоння підписав угоду до 2026 року з Аль-Кадісією з Саудівської Аравії.

Минулого сезону Обамеянг провів 34 матчі у складі Марселя в Лізі 1, забив 16 голів і зробив 8 результативних передач. Нкетіа відзначився 5 м'ячами і 2 асистами в 27 матчах АПЛ.