Франція

Молодий форвард Дортмунд мав щонайменше п'ять пропозицій, але "так" почув лише екскерманич Шахтаря.

Талановитий нападник дортмундської Боруссії Юссуфа Мукоко визначився зі своїм наступним клубом, яким стане марсельський Олімпік, — повідомив журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, у 19-річного форварда було більше п'яти пропозиції від клубів по усій Європі, проте вирішальним фактором став проєкт у Франції під керівництвом екскерманича Шахтаря Роберто Де Дзербі та колишнього асистента головного тренера збірної України Андреа Мальдери.

Із гравцем Марсель вже погодив усі умови щодо особистого контракту. Зазначається, що це буде оренда із можливістю повноцінного викупу гравця. Щодо розміру цієї клаусули клуби зараз ведуть переговори.

Нагадаємо, що раніше Марсель обрав П’єр-Еміль Гейб’єрг із Тоттенгема, Мейсон Грінвуд із Манчестер Юнайтед та Ісмаель Коне із Вотфорда. Окрім цього, французький клуб полює за Едді Нкетіа з Арсеналу та талантом Інтера Валентином Карбоні — трансфер другого за 40 мільйонів вже погоджено.