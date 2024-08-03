Франція

Француз може пропустити перший тур Ліги 1.

Захисник ПСЖ Преснель Кімпембе отримав травму на тренуванні паризької команди під час підготовки до нового сезону Ліги 1. Про це повідомляє журналіст Фабріс Гокінс.

У ПСЖ немає побоювань з приводу здоров'я 28-річного гравця, операція йому не буде потрібна.

З листопада 2022 року Кімпембе пропустив понад 600 днів через кілька травм ахіллового сухожилля.

Очікується, що Кімпембе пропустить майбутні товариські матчі парижан і, можливо, матч відкриття нового сезону Ліги 1.

Нагадаємо, що Кімпембе виступає за ПСЖ з 2013 року.