Франція

19-річний футболіст продовжить кар'єру в Лізі 1.

Центральний нападник дортмундської Боруссії Юссуфа Мукоко близький до переходу в Марсель. Про це повідомляє Topskills Sports UK.

За даними джерела, зараз сторони продовжують переговори щодо оренди 19-річного футболіста з правом викупу. Стверджується, що сам Мукоко хоче перебратися в Марсель, тому умови особистого контракту не є для нього проблемою.

Джерело зазначило, що в послугах Мукоко зацікавлений Лілль, але нападник налаштований тільки на трансфер у Марсель.

У минулому сезоні Мукоко взяв участь у 27 матчах у всіх турнірах і забив шість м'ячів.