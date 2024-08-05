Німці знову в шаленому плюсі.
Вільям Пачо, Getty Images
05 серпня 2024, 12:51
Еквадорський центральний захисник Вільям Пачо — відносно нове ім’я у великому європейському футболі, адже всього рік тому він виступав у складі бельгійського Антверпена й готувався до трансферу за 9 млн євро до франкфуртського Айнтрахта.
Але вистачило всього одного сезону для того, аби за 22-річним виконавцем вишикувалась черга з провідних європейських клубів, а його трансферна вартість збільшилась в рази.
Більш за всіх на переході футболіста наполягав французький Парі Сен-Жермен, і в нього для цього був дуже вагомий аргумент — 45 млн євро, від яких "орли" просто не могли відмовитись.
Домовленість поміж парижанами та Пачо щодо довгострокового контракту була досягнута заздалегідь.
У минулому сезоні еквадорець провів 44 матчі та віддав дві гольові передачі.