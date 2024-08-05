Франція

Юний португалець нарешті приєднався до чинного чемпіона Франції.

Паризький ПСЖ оформив трансфер 19-річного півзахисника Жуана Невеша з лісабонської Бенфіки. Про це повідомляє офіційний сайт французького клубу.

Зазначається, що португалець підписав трудову угоду терміном до 30 червня 2029 року. За інформацією трансферного порталу Трансфермаркт, парижани заплатили "орлам" 60 млн. євро.

"Я дуже пишаюся тим, що приєднався до дуже амбітного клубу — ПСЖ. Збираюся зробити все можливе, щоб допомогти своїм новим партнерам по команді, рости в цьому фантастичному клубі та виграти безліч титулів", — сказав після підписання контракту Невеш.

Минулого сезону Жуан Невеш відіграв за Бенфіку 55 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав дві результативні передачі.