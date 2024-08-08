Франція

Французький клуб поступово втрачає провідних гравців.

Французька Тулуза в минулому сезоні, завдячуючи перемозі в розіграші Кубка Франції рік до того, виступала в Лізі Європи УЄФА та зуміла дійти до попереднього раунду плей-оф, де програла лісабонській Бенфіці.

Це дозволило клубу з відверто посередніми результатами в Лізі 1 непогано презентувати власних футболістів на широкий загал, і в підсумку після чергової невпевненої кампанії вони почали залишати команду за цілком пристойні гроші.

Черговим подібним трансфером уже незабаром може стати перехід кабо-вердійського центрального захисника Логана Еванса Кошти до італійської Болоньї.

"Россоблу" напередодні відкрили перемовини пропозицією в 12 млн євро.

Гравцю в той самий час запропонували контракт до 2028 року.

Кошта за минулий сезон відіграв 38 матчів та по одному разу відзначався голом та гольовою передачею.