Франція

19-річний футболіст все ще хоче покинути дортмундців.

Нападник Боруссії Юссуфа Мукоко раніше був близький до переходу в Марсель.

За інформацією від журналіста Фабріціо Романо, угода перебуває на межі зриву.

Зазначається, що клуби так і не можуть дійти згоди, тому французька сторона готова вийти з переговорів. Джерело повідомляє, що крім Марселя в послугах німецького форварда зацікавлені інші клуби.

Юссуфа все ще хоче покинути Боруссію в це трансферне вікно.

Мукоко минулого сезону відзначився 5 забитими голами в 20 матчах чемпіонату Німеччини. 19-річний нападник кілька років тому був пов'язаний із Барселоною і Челсі.