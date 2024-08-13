Нападник Боруссії Юссуфа Мукоко раніше був близький до переходу в Марсель. 

За інформацією від журналіста Фабріціо Романо, угода перебуває на межі зриву. 

Зазначається, що клуби так і не можуть дійти згоди, тому французька сторона готова вийти з переговорів. Джерело повідомляє, що крім Марселя в послугах німецького форварда зацікавлені інші клуби. 

Юссуфа все ще хоче покинути Боруссію в це трансферне вікно. 

Мукоко минулого сезону відзначився 5 забитими голами в 20 матчах чемпіонату Німеччини. 19-річний нападник кілька років тому був пов'язаний із Барселоною і Челсі. 