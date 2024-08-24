Франція

Словак шукатиме нове місце роботи.

Центральний захисник ПСЖ Мілан Шкрініар не входить в плани головного тренера парижан Луїса Енріке та може повернутися в італійську Серію А. Про це повідомляє Le Parisien.

За інформацією джерела, за ситуацією навколо 29-річного словака пильно стежать туринський Ювентус та мюнхенська Баварія. Перемовини ще не розпочалися, але наступного тижня зацікавлені клуби збираються звернутися до ПСЖ та оточення футболіста щодо можливого трансферу.

Зазначається, що серед претендентів на Шкрініара також фігурують неназвані клуби з Туреччини.

Чинний контракт захисника з французьким клубом розрахований до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 30 млн. євро.

У кампанії-2023/24 Мілан Шкрініар відіграв за ПСЖ 32 матчі та забив один гол. Цього сезону словак ще жодного матчу не провів у складі парижан.