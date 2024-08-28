Франція

Німецький форвард камерунського походження вирушив до Франції.

Ніцца на своєму офіційному сайті оголосила про підписання молодого нападника Юссуфи Мукоко, права на якого належать дортмундській Боруссії.

19-річний німець камерунського походження приєднався до клубу французької Ліги 1 на правах річної оренди, при цьому Ніцца залишила за собою право викупу гравця на повноцінній основі.

У минулому сезоні Юссуфа Мукоко взяв участь у 27 матчах у всіх турнірах і забив шість м'ячів.

Портал Tranfermarkt оцінює молодого форварда в 22 мільйони євро.