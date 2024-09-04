Франція

"Олімпійський" трансфер відбувся.

Олімпік Ліон на своєму офіційному сайті оголосив про підписання центрального півзахисника Жордана Верету, права на якого раніше належали марсельському Олімпіку.

31-річний француз перейшов до Ліона на постійній основі, підписавши дворічний контракт - до 30 червня 2026 року.

Офіційно зазначається, що Марсель заробив на продажі свого гравця гарантовані 4 мільйони євро, а також ще 3 млн євро може заробити в якості бонусів. Також передбачена можливість отримати 25% у разі наступного продажу гравця.

У минулому сезоні Жордан Верету відіграв за Марсель 46 матчів, забив п’ять голів та віддав п’ять гольових передач.