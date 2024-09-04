"Олімпійський" трансфер відбувся.
Жордан Верету, ФК Олімпік Ліон
04 вересня 2024, 23:32
Олімпік Ліон на своєму офіційному сайті оголосив про підписання центрального півзахисника Жордана Верету, права на якого раніше належали марсельському Олімпіку.
31-річний француз перейшов до Ліона на постійній основі, підписавши дворічний контракт - до 30 червня 2026 року.
Офіційно зазначається, що Марсель заробив на продажі свого гравця гарантовані 4 мільйони євро, а також ще 3 млн євро може заробити в якості бонусів. Також передбачена можливість отримати 25% у разі наступного продажу гравця.
У минулому сезоні Жордан Верету відіграв за Марсель 46 матчів, забив п’ять голів та віддав п’ять гольових передач.