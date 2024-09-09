Франція

Коментар від легенди французького футболу.

Колишній захисник збірної Франції Біксант Лізаразю розкритикував нападника "ле бле" Кіліана Мбаппе перед матчем 2-го туру Ліги націй із національною командою Бельгії. Цитує чемпіона світу та Європи RMC Sport.

"Можливо, Мбаппе менш спокійний, ніж зазвичай. Він більш напружений, тому що не може знайти свою гру.

Мбаппе вже не такий вибуховий і сміливий, яким був колись. Він, як і раніше, дуже хороший бомбардир і дуже сильний гравець. Але він вже не такий лякаючий, як був раніше", — заявив Лізаразю.

Нагадаємо, Біксант Лізаразю провів за збірну Франції 97 матчів та забив 2 голи. У складі "ле бле" він ставав чемпіоном світу у 1998 та чемпіоном Європи у 2000 роках.