Франція

Потужна заява.

Власник французького Нанта Вальдемар Кіта спростував інформацію про продаж клубу гравцю Ліверпуля Тренту Александер-Арнольду. Його слова наводить Ouest-France.

"Це повна нісенітниця. Хто це взагалі придумав? Як можна очікувати, що серйозна людина, яка хоче купити клуб, діятиме через журналіста?

Трент Александер-Арнольд? Я навіть не знаю, хто це! Я щойно розмовляв зі своїм юристом і запитав: "Хто цей хлопець?".

Я ніколи ні з ким не спілкувався по відеозв'язку, взагалі ніколи. Це маячня. Коли я продавав свою компанію Vivacy, ніхто не був у курсі, навіть персонал. Ось як працює бізнес. А все це робиться для того, щоб завдати шкоди, перешкодити. Це несерйозно", — сказав Кіта.

Нагадаємо, що за інформацією деяких ЗМІ, Вальдемар Кіта спілкувався із сім'єю Трента Александер-Арнольда з приводу продажу Нанта та може отримати за клуб — 100 млн. євро і ще 40 млн. євро у вигляді різноманітних бонусів.