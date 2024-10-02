Франція

Очікується, що французький вінгер буде доступний вже у матчі проти Ніцци.

Вінгер Парі Сен-Жермен Усман Дембеле пропустив матч другого туру Ліги чемпіонів проти лондонського Арсеналу (0:2) через порушення дисципліни, проте очікується, що гравець повернеться до основної групи своєї команди вже в найближчому матчі Ліги 1 проти Ніцци.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 27-річний французький нападник вибачився перед головним тренером ПСЖ Луїсом Енріке, як цього і вимагав іспанський фахівець.

Зазначається, що ситуація навколо Дембеле найближчим часом має нормалізуватися.

Нагадаємо, раніше Луїс Енріке коментував відсутність Усмана Дембеле у заявці на матч із Арсеналом.