Франція

На нас чекає "Le Classique".

Головний тренер Олімпік Марсель Роберто Де Дзербі висловився про майбутній матч з ПСЖ в рамках 9-го туру французької Ліги 1. Цитує італійського фахівця RMC Sport.

"Ми — Марсель, і ми хочемо виграти дербі, у нас є амбіції для цього. Я хочу, щоб мої гравці вийшли на поле сміливими та перемогли ПСЖ.

Луїс Енріке — дуже сильний тактик. Він один з тих тренерів, який надихає мене. Матриця гри його команди викликає захоплення.

Я чекаю від Грінвуда ще більшого. Мейсон дійсно відрізняється від інших гравців, він дуже сильний виконавець, який робить різницю, але він може бути ще ціліснішим, ще більш командним футболістом. В нього є все для того, щоб прогресувати", — заявив Де Дзербі.

Матч між Марселем та ПСЖ відбудеться сьогодні, о 21:45 за київським часом.