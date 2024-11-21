Франція

Контракт у словацького центрбека спливає влітку 2028 року.

Центральний захисник Парі Сен-Жермен Мілан Шкрініар може змінити клубну прописку наприкінці поточного сезону. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, за попередніми планами 29-річний словак має залишити ПСЖ влітку 2025 року, оскільки не отримує в Парижі достатньо ігрової практики.

Контракт Шкрініара з Парі Сен-Жермен спливає влітку 2028 року.

У поточному сезоні словацький центрбек провів 291 хвилину в чотирьох матчах.