Контракт у словацького центрбека спливає влітку 2028 року.
Мілан Шкрініар, Getty Images
21 листопада 2024, 17:12
Центральний захисник Парі Сен-Жермен Мілан Шкрініар може змінити клубну прописку наприкінці поточного сезону. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, за попередніми планами 29-річний словак має залишити ПСЖ влітку 2025 року, оскільки не отримує в Парижі достатньо ігрової практики.
Контракт Шкрініара з Парі Сен-Жермен спливає влітку 2028 року.
У поточному сезоні словацький центрбек провів 291 хвилину в чотирьох матчах.