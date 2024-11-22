Франція

Солідна компенсація.

Федерації футболу Франції відхилила апеляцію ПСЖ на рішення у справі про невиплачену зарплату та бонуси колишньому нападнику команди Кіліану Мбаппе. Про це повідомляє іспанське видання AS.

Зазначимо, що мова йде про 55 млн. євро.

Раніше Професійна футбольна ліга Франції зобов'язала ПСЖ заплатити футболістові 55 млн. євро, проте клуб відмовився та подав апеляцію на це рішення, яку в підсумку відхилили.

Остання інстанція куди парижани можуть подати апеляцію — це спортивний арбітражний суд в Лозанні.