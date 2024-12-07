Франція

Нассер Аль-Хелаїфі довіряє іспанцю у довгостроковій перспективі.

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі підтвердив довгострокові плани паризького клубу щодо головного тренера команди Луїса Енріке, висловивши підтримку іспанському фахівцю.

"Луїс Енріке — чудовий, фантастичний тренер, і ми повністю йому довіряємо. У наші плани входить Луїс як ключова частина проєкту, і жодних змін немає", — цитує слова Аль-Хелаїфі Marca.

Нагадаємо, що у французькій Лізі 1 ПСЖ традиційно йде на першому місці в турнірній таблиці, маючи комфортний відрив від переслідувачів.

Однак у Лізі чемпіонів справи паризького гранда більш плачевні: лише чотири очки у п'яти турах та наразі 25 місце в таблиці, яке підпадає під прямий виліт із турніру.