Франція

Іспанець не згоден з хейтерами паризького клубу.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке висловив своє ставлення до критики гри його команди в нинішньому сезоні. Цитує іспанського фахівця RMC Sport.

"Якщо вивчити статистику, то це мій найкращий сезон як тренера. Критика — це вигадана брехня. Це мій найкращий сезон з точки зору цифр. Також це найкращий сезон з точки зору створених нами моментів. Проте у мене були сезони, де були досягнуті великі успіхи. Але я бачу тільки позитивні моменти.

Не варто звертати уваги на критику, яка була з початку сезону. Багато журналістів говорили, що наш склад не найкращий навіть у Франції. Поступово все стає на свої місця, і, з урахуванням труднощів у Лізі чемпіонів, я задоволений цим сезоном", — сказав Енріке.

Після 14 зіграних турів у французькій Лізі 1 ПСЖ має 34 очки та посідає перше місце у турнірній таблиці.