Франція

Бразилець не жалкує про відхід з ПСЖ.

Нападник саудівського Аль-Хіляля Неймар пояснив свій відхід із французького ПСЖ влітку 2023 року. Цитує зіркового бразильця RMC Sport.

"Я вирішив піти з ПСЖ і відразу після цього мені надійшла пропозиція від Аль-Хіляля. Я просто більше не був щасливий у Парижі.

Клуб і тренер більше не хотіли мене бачити в команді. Вони вже розмовляли зі мною про це, тому мені довелося прийняти рішення. Мені сподобалася пропозиція від Аль-Хіляля. Я познайомився з цим клубом, місцевою культурою та чемпіонатом", — заявив Неймар.

За ПСЖ Неймар загалом відіграв 173 матчі, забив 118 м'ячів та віддав 77 результативних передач.