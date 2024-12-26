Франція

Молодий форвард проводить потужний сезон.

ПСЖ розглядає можливість купівлі нападника Астон Вілли Джона Дурана. Про це повідомляє Екрем Конур.

За інформацією джерела, 21-річний колумбієць є пріоритетною метою парижан на зимове трансферне вікно.

Зазначається, що ПСЖ взимку планує продати Рандаля Коло Муані та купити на його місце нового форварда. Джон привернув увагу скаутів парижан стабільно якісною грою протягом поточного сезону.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2030 року. Трансфермаркт оцінює його у 40 млн. євро.

Цього сезону Джон Дуран відіграв за Астон Віллу 25 матчів та забив 12 голів.