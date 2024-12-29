Франція

У цьому сезоні досвідчений гравець не мав ігрової практики.

Португальський воротар Антоні Лопеш є вихованцем академії французького Ліона й усю свою професійну кар’єру присвятив виступав виключно за цей клуб.

За весь цей час від моменту переведення в "дорослу" команду влітку 2021 року 34-річний виконавець провів 489 матчів за клуб, пропустив 574 голи та 157 ігор відіграв "на нуль".

Проте в цьому сезоні на рахунку Лопеша немає жодної хвилини на футбольному полі, оскільки головний тренер П’єр Саж йому не довіряє.

Це в підсумку й стало ключовим фактором, коли Нант прийшов до португальця з пропозицією здійснити трансфер уже на початку наступного року й у відповідь почув схвальну відповідь від гравця.

Контракт із "канарками" буде короткостроковим — до завершення кампанії.