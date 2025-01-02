Франція

Паризький гранд не зацікавлений в зірковому португальці.

Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Парі Сен-Жермен розпочав переговори з зірковим форвардом Ан-Насра та збірної Португалії Кріштіану Роналду.

Утім, як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, паризький гранд не зацікавлений у трансфері 39-річного португальця.

За інформацією джерела, ПСЖ навіть не робив ніяких кроків на шляху до підписання Роналду.

У сезоні-2024/25 Кріштіану Роналду провів за Ан-Наср 19 матчів, в яких він забив 16 голів та віддав 3 асисти.