Франція

Іспанський голкіпер повернувся до Франції.

Ланс на своєму офіційному сайті оголосив про підписання воротаря Пау Лопеса, права на якого належать марсельському Олімпіку.

30-річний іспанець першу половину сезону провів на правах оренди за Жирону, а зараз вирушив в чергову оренду до французької Ліги 1.

Угода з Лансом розрахована до червня 2025 року.

У поточному сезоні Пау Лопес провів лише один матч за Жирону у Кубку Іспанії, який хоч і завершився для нього без пропущених голів, проте каталонці у підсумку вилетіли від Логроньєса за підсумками післяматчевої серії пенальті.