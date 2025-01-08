Франція

Принаймні, під час зимового трансферного вікна.

Корейський нападник Лі Кан Ін влітку 2023 року коштував французькому Парі Сен-Жермен 22 млн євро під час трансферу з іспанської Мальорки, проте геть не одразу знайшов своє місце в стартовому складі столичного колективу.

Лише в цьому сезоні Луїс Енріке почав активно використовувати тактичну гнучкість цього 23-річного виконавця в контексті позиції в атаці, і наразі на рахунку Кан Іна вже 24 матчів, шість голів та дві гольові передачі за сезон.

Через зростанні показників результативності гравцем почали цікавитись клуб з більш конкурентних чемпіонатів.

Зокрема, французькі ЗМІ повідомляють про лондонський Арсенал, який прийшов із ПСЖ із пропозицією щодо оренди корейця з правом викупу влітку, і доповнив таким чином перелік із кількох італійських зацікавлених клубів.

Утім, відповідь французів наразі однозначна — трансферу Лі в цьому сезоні можна не очікувати.