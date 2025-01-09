Франція

Аргентинець може продовжити кар'єру в Парижі.

Вінгер Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо може продовжити кар'єру в ПСЖ. Про це повідомляє The Times.

За інформацією джерела, 20-річний аргентинець готовий змінити клуб, оскільки він втратив місце в стартовому складі "червоних дияволів" після приходу на тренерський місток манкуніанців Рубена Аморіма.

Зазначається, що керівництво парижан уважно стежить за ситуацією навколо гравця та в будь-який момент може зробити пропозицію МЮ щодо переходу Гарначо.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 50 млн. євро.

Цього сезону Алехандро Гарначо відіграв за Манчестер Юнайтед 29 матчів, забив вісім голів та віддав чотири результативні передачі.