Франція

Англієць може перебратися в Монако.

Монако проявляє інтерес до нападника Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда. Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерела, головний тренер французького клубу Аді Гюттер бажає посилити лінію атаки, і 27-річний англієць ідеально підходить для цієї ролі.

Підкреслюється, що монегаски здатні покрити зарплату Рашфорда в розмірі понад 300 тис. євро на тиждень, оскільки в Монако немає прибуткового податку.