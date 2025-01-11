Англієць може перебратися в Монако.
Рашфорд, getty images
11 січня 2025, 09:33
Монако проявляє інтерес до нападника Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда. Про це повідомляє The Telegraph.
За інформацією джерела, головний тренер французького клубу Аді Гюттер бажає посилити лінію атаки, і 27-річний англієць ідеально підходить для цієї ролі.
Підкреслюється, що монегаски здатні покрити зарплату Рашфорда в розмірі понад 300 тис. євро на тиждень, оскільки в Монако немає прибуткового податку.
Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 55 млн. євро.
Цього сезону Маркус Рашфорд відіграв за МЮ 24 матчі, забив сім голів та віддав три результативні передачі.