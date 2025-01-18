Франція

Грузин гратиме за команду Луїса Енріке.

Новоспечений гравець ПСЖ Хвіча Кварацхелія поділився емоціями від переходу до французького гранда. Його слова наводить офіційний сайт парижан.

"Це мрія — опинитися тут. Я чув багато хороших відгуків про Парі Сен-Жермен. Відчуваю величезну гордість за те, що приєднався до цього великого клубу, і з нетерпінням чекаю можливості вдягнути свою нову форму.

Проект переконав мене. Я знаю, чого хоче домогтися клуб і як він працює з гравцями. Тут грало багато великих гравців, я не особливо роздумував, коли у мене з'явилася можливість приїхати в Париж.

Луїс Енріке — один із найкращих тренерів у світі. Я знаю, що багато чому навчуся, працюючи з ним. І я дуже радий стати гравцем, якого тренує Луїс Енріке", — заявив Хвіча.